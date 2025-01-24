Курсы криптовалют к доллару на 24 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,497.07. Сегодня актив торгуется на уровне $104,140.31578031*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0075 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 января 2025 года составляет $0.24934879*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $137.28. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,258.24716379*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.01. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47470299*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 24 января 2025 года составляет $0.99873164*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.89. Актив торгуется на уровне $114.46742105*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.50. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.08160536*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0447. Криптовалюта сегодня стоит $3.11047854*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00287. На данный момент актив торгуется на уровне $0.35070835*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.