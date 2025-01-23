Курсы криптовалют к доллару на 23 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $3,496.49. Сегодня актив торгуется на уровне $104,062.37920439*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0027 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 января 2025 года составляет $0.25343844*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $133.07. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,269.63373525*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0215. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48127095*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 23 января 2025 года составляет $0.99930214*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.14. Актив торгуется на уровне $115.94397372*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.21. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.84115397*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0486. Криптовалюта сегодня стоит $3.19113741*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01976. На данный момент актив торгуется на уровне $0.36169651*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.