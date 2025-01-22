Курсы криптовалют к доллару на 22 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $3,231.82. Сегодня актив торгуется на уровне $104,555.41590017*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0118 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 января 2025 года составляет $0.243354*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $84.32. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,305.24095271*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0194. На данный момент актив торгуется на уровне $0.490827*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0008. Курс TUSD 22 января 2025 года составляет $0.99903704*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.24. Актив торгуется на уровне $119.78736856*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.64. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.5361246*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0779. Криптовалюта сегодня стоит $3.137732*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.02567. На данный момент актив торгуется на уровне $0.37567769*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2213966-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-22-yanvarya-2025-goda/