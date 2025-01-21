Курсы криптовалют к доллару на 21 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2.85. Сегодня актив торгуется на уровне $105,287.94617088*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0078 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 января 2025 года составляет $0.24091664*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $25.96. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,324.66866544*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0007. На данный момент актив торгуется на уровне $0.49189527*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0012. Курс TUSD 21 января 2025 года составляет $0.99894359*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.88. Актив торгуется на уровне $119.75642266*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.67. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.43654095*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0219. Криптовалюта сегодня стоит $3.2025711*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01935. На данный момент актив торгуется на уровне $0.36474771*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.