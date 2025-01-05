Правила покупки долларов ужесточили в Казахстане

С 1 января казахстанским компаниям придется предоставлять банкам валютный договор, если она покупает иностранную валюту на сумму более 50 тыс. долларов. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Еще в августе 2024 года Национальный банк РК внес поправки в правила осуществления валютных операций. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК в электронном виде – с 1 января 2025 года оно вступило в силу.

Теперь, согласно новым правилам, при покупке иностранной валюты придется указывать цель покупки и предоставлять в банк валютный договор.

Делать это придется работающим в Казахстане компаниям, то есть юридическим лицам, при покупке валюты на сумму от 50 тыс. долларов в течение одного рабочего дня.

Примечательно, что все заявки на обмен валюты за день суммируются. Другими словами, если компания проведет несколько "небольших" операций, каждая из которых не дотягивает до "лимита", но их общая сумма превышает 50 тыс. долларов, то банк все равно потребует указать цель покупки и валютный договор.

Компаниям также придется отчитываться и при операциях с собственными деньгами. При переводе личных средств со счета на счет клиент должен указать дату покупки иностранной валюты.

Таким образом в Казахстане усилится контроль за крупными валютными операциями юридических лиц.

Между тем в 2024 году жители страны активно скупали доллары. Всего за 11 месяцев "чистые" продажи доллара, которые учитывают и сдачу валюты обратно в обменные пункты, достигли 1,72 трлн в переводе на тенге.