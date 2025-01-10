Курсы криптовалют к доллару на 10 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $571.54. Сегодня актив торгуется на уровне $92,910.94386711*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0068 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 января 2025 года составляет $0.24227522*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $86.72. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,255.29663561*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0082. На данный момент актив торгуется на уровне $0.49191231*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 10 января 2025 года составляет $1.00006719*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.55. Актив торгуется на уровне $102.80603868*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.23. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.95967452*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0731. Криптовалюта сегодня стоит $2.29322361*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01293. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32561682*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2210199-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-10-yanvarya-2025-goda/