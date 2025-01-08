Курсы криптовалют к доллару на 8 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $5,334.34. Сегодня актив торгуется на уровне $98,354.39361473*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0203 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 января 2025 года составляет $0.25963841*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $323.02. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,478.26291231*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0611. На данный момент актив торгуется на уровне $0.53434071*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0008. Курс TUSD 8 января 2025 года составляет $1.00049421*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $9.84. Актив торгуется на уровне $107.02670211*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.79. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.02297375*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.095. Криптовалюта сегодня стоит $2.34533073*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.04102. На данный момент актив торгуется на уровне $0.36563028*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.