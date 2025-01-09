Курсы криптовалют к доллару на 9 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,942.11. Сегодня актив торгуется на уровне $94,782.31575468*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0026 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 января 2025 года составляет $0.24923015*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $9.06. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,317.33542865*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0039. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48908539*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 9 января 2025 года составляет $1.00042749*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.54. Актив торгуется на уровне $101.22156889*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.23. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.18018481*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0517. Криптовалюта сегодня стоит $2.31539094*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00987. На данный момент актив торгуется на уровне $0.34128337*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.