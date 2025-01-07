Курсы криптовалют к доллару на 7 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,200.58. Сегодня актив торгуется на уровне $100,986.05229837*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0061 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 января 2025 года составляет $0.26677058*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $0.73. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,676.63034627*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.57556073*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0006. Курс TUSD 7 января 2025 года составляет $1.00097941*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.81. Актив торгуется на уровне $114.24512247*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.04. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.51357769*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0096. Криптовалюта сегодня стоит $2.41232652*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00328. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38863456*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.