Курсы криптовалют к доллару на 6 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,108.62. Сегодня актив торгуется на уровне $98,343.05884223*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0015 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 января 2025 года составляет $0.26291582*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $28.38. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,635.54883336*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0149. На данный момент актив торгуется на уровне $0.55676904*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 6 января 2025 года составляет $1.00050907*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.71. Актив торгуется на уровне $113.72671287*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.08. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.01871579*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0141. Криптовалюта сегодня стоит $2.38373691*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00387. На данный момент актив торгуется на уровне $0.3833176*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.