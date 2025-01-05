Курсы криптовалют к доллару на 5 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $356.45. Сегодня актив торгуется на уровне $98,044.05805022*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0008 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 января 2025 года составляет $0.2695536*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $52.83. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,627.25601863*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0036. На данный момент актив торгуется на уровне $0.55077046*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 5 января 2025 года составляет $1.00100961*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.20. Актив торгуется на уровне $111.32121054*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.08. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.31303834*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0503. Криптовалюта сегодня стоит $2.42402959*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00425. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38871707*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.