Курсы криптовалют к доллару на 4 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,161.61. Сегодня актив торгуется на уровне $97,574.11527996*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0019 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 января 2025 года составляет $0.26643752*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $132.50. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,546.88914178*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0446. На данный момент актив торгуется на уровне $0.54151954*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 4 января 2025 года составляет $1.0001502*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $5.82. Актив торгуется на уровне $109.98225777*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.42. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.90639984*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0079. Криптовалюта сегодня стоит $2.44692403*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.04823. На данный момент актив торгуется на уровне $0.36928007*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.