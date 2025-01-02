Курсы криптовалют к доллару на 2 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,153.86. Сегодня актив торгуется на уровне $94,427.96860673*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0036 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 января 2025 года составляет $0.2556195*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $78.04. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,360.23520187*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0442. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48910163*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0006. Курс TUSD 2 января 2025 года составляет $1.00006092*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.22. Актив торгуется на уровне $105.6191203*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.46. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.59757665*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.2951. Криптовалюта сегодня стоит $2.29174138*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.01768. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32558148*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.