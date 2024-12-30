Курсы криптовалют к доллару на 30 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,825.40. Сегодня актив торгуется на уровне $93,988.95107524*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0023 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 декабря 2024 года составляет $0.25995073*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $3.12. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,383.5655712*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0307. На данный момент актив торгуется на уровне $0.50262922*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 30 декабря 2024 года составляет $1.00102827*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.40. Актив торгуется на уровне $99.82605071*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.75. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.99557*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0991. Криптовалюта сегодня стоит $2.13050991*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00718. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31988455*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2206632-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-30-dekabrya-2024-goda/