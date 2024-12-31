Курс доллара вырос в последний день торгов 2024 года

Средневзвешенный курс доллара на сегодняшних торгах составил 525,11 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE. Курс повысился на 1,54 тенге.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов 31 декабря составил 525,11 тенге. Накануне курс составлял 523,54 тенге за 1 доллар. Таким образом, доллар укрепился на 1,54 тенге.

На странице обменного курса на NUR.KZ указано, что покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка - 521 тенге, продажа - 527-528 тенге;

в Алматы: покупка - 521-526 тенге, продажа - 527-531 тенге.

По данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка - 524,93 тенге, продажа - 532,05тенге;

в Алматы: покупка - 525,63 тенге, продажа - 530,20 тенге.

Накануне также был отмечен рост курса доллара на Казахстанской фондовой бирже. До этого также наблюдалось резкое подорожание доллара: за сутки "американец" подорожал на 5,76 тенге.

Также отмечалось, что тенденции к укреплению тенге не прогнозируется и на горизонте 12 месяцев: рост курса доллара против курса нацвалюты может составить 6% от текущего значения, до 545,2 тенге за доллар.