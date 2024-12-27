Доллар подорожал более чем на 5 тенге в Казахстане

Резкое подорожание доллара наблюдается в ходе дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже сегодня, 27 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт KASE.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 521,81 тенге, поднявшись на 5,76 тенге с момента последней сессии.

На странице обменного курса на NUR.KZ указано, что покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка – 517,5-518,5 тенге, продажа – 524,5 тенге;

покупка – 517,5-518,5 тенге, продажа – 524,5 тенге; в Алматы: покупка – 517,5-522 тенге, продажа – 524,5-527,5 тенге.

По данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 510-524 тенге, продажа – 521-528 тенге;

покупка – 510-524 тенге, продажа – 521-528 тенге; в Астане: покупка – 518-526 тенге, продажа – 522-528 тенге.

24 декабря сообщалось, что доллар подешевел на 7 тенге в Казахстане.

До этого мы писали, что ожидания экспертов Ассоциации финансистов Казахстана в отношении курса нацвалюты ухудшились на фоне ослабления тенге в ноябре: через месяц курс прогнозируется на отметке 524,1 тенге за доллар.

Отмечается, что тенденции к укреплению тенге не прогнозируется и на горизонте 12 месяцев: рост доллара против нацвалюты может составить 6% от текущего значения, до 545,2 тенге за доллар.