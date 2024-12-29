Курсы криптовалют к доллару на 29 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $602.41. Сегодня актив торгуется на уровне $94,869.01288072*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0007 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 декабря 2024 года составляет $0.25841789*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $43.57. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,375.30909458*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0284. На данный момент актив торгуется на уровне $0.50121588*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 29 декабря 2024 года составляет $1.00118103*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.33. Актив торгуется на уровне $100.18662735*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.51. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.32204435*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0309. Криптовалюта сегодня стоит $2.1796816*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.01033. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32033398*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.