Курсы криптовалют к доллару на 27 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,000.84. Сегодня актив торгуется на уровне $96,156.68321138*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0042 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 декабря 2024 года составляет $0.25304291*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $63.81. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,360.11479132*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0197. На данный момент актив торгуется на уровне $0.49556952*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 27 декабря 2024 года составляет $1.00107353*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.75. Актив торгуется на уровне $103.69423209*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.55. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.13665827*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0854. Криптовалюта сегодня стоит $2.1775445*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01147. На данный момент актив торгуется на уровне $0.3163264*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.