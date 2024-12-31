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Сколько можно было заработать, вкладывая деньги в казахстанские компании в 2024 году

Опубликовано:

Человек считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы могут вкладывать деньги в акции отечественных компаний и получать доход за счет их роста. А уходящий год мог оказаться достаточно прибыльным даже с учетом курса доллара, сообщает NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Индекс KASE, отслеживающий стоимость акций 10 крупнейших казахстанских публичных компаний, вырос на 32,9% за 2024 год.
  • Инвестиции в биржевой фонд IE_FXBF ETF, отражающий движение индекса KASE, могли принести доходность 39,6% в тенге или около 23% в долларах.
  • Наибольший рост в процентном выражении показали акции "Банка ЦентрКредит" (124,2%), Kcell (72,4%) и "Народного банка Казахстана" (54%), в то время как акции некоторых компаний, например "Эйр Астана" и "КазТрансОйл", оказались в минусе.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

Банковские депозиты являются одними из самых популярных способов накопления денег и их сбережения от инфляции. Однако есть и другие инструменты, которые могут оказаться более привлекательными, хотя вместе с ростом их доходности увеличивается и фактор риска.

К таким решениям относятся акции – долевые ценные бумаги, покупка которых дает казахстанцам право владения определенной долей компании (соразмерно доле акций) и получения дивидендов.

Чтобы узнать, сколько доходности принесли бы такие вложения, посмотрим на динамику индекса KASE – он отслеживает стоимость акций 10 крупнейших казахстанских публичных компаний.

Диаграмма
Динамика индекса KASE в 2024 году. Источник: Фондовая биржа KASE

Результаты фондового рынка РК

Согласно данным биржи KASE, на начало торгов 3 января 2024 года одноименный индекс находился на уровне 4 187,38 пункта. А уже на момент закрытия торгов 30 декабря его значение достигло 5 562,63 пункта – то есть общий рост составил 32,9%.

Чтобы вложить деньги в инвестпортфель с такой же структурой, как и данный индекс, можно приобрести биржевой фонд (ETF) под названием IE_FXBF – эта ценная бумага отслеживает движение индекса KASE.

На начало торгов 3 января 2024 года IE_FXBF ETF оценивался в 2 283 тенге. А по итогам торгов 30 декабря он достиг 3 193 тенге, что означает рост на 39,6% за год.

Соответственно, если бы казахстанцы вложили деньги в данный биржевой фонд в 2024 году, то доходность их инвестиций составила бы 39,6% (без учета дивидендов).

Диаграмма
Динамика ETF IE_FXBF, который отслеживает индекс KASE. Источник: Фондовая биржа KASE

И даже с ростом курса доллара США за уходящий год на примерно 16,6% вложения казахстанцев в акции из индекса KASE оказались бы защищены от инфляции – доходность сохраняется на уровне 23%.

В то же время отдельные вложения в некоторые ценные бумаги могли дать отрицательный результат за тот же период.

Какие акции стали наиболее выгодными

Наиболее высокий рост в тенговом выражении среди компаний из индекса KASE в 2024 году показали:

  • НК "Казатомпром" (тикер на бирже – KZTK) – акции выросли на 10 320 тенге;
  • Kaspi.kz (KSPI) – стоимость выросла на 9 770 тенге;
  • НК "КазМунайГаз" (KZMG) – плюс 3 130 тенге за год.

Но если посмотреть на рост стоимости акций в процентном выражении, то лидерами по итогам 30 декабря к 3 января окажутся:

  • "Банк ЦентрКредит" (CCBN) – плюс 124,2% к стоимости одной акции за год;
  • Kcell (KCEL) – стоимость акций выросла на 72,4% с 1 января по 30 декабря;
  • "Народный банк Казахстана" (HSBK) – прирост на 54% в 2024 году.
Стоимость компаний из индекса KASE
Компания Стоимость
03.01.24 / 30.12.24		 Динамика
(за 2024 год)
Эйр Астана 1 110 тг 820 тг -290 тг -26,1%
Банк ЦентрКредит 977,1 тг 2 190,9 тг +1 213,8 тг +124,2%
Народный Банк Казахстана 163,6 тг 252 тг +88 тг +54,0%
Kcell 1 955 тг 3 370 тг +1 415 тг +72,4%
KEGOC 1 482 тг 1 528 тг +46 тг +3,1%
НК "КазМунайГаз" 11 480 тг 14 610 тг +3 130 тг +27,3%
Kaspi.kz 45 600 тг 54 677 тг +9 077 тг +19,9%
НАК "Казатомпром" 18 454 тг 20 330 тг +1 876 тг +10,2%
Казахтелеком 33 330 тг 43 650 тг +10 320 тг +31,0%
КазТрансОйл 864,5 тг 823,8 тг -40,7 тг -4,7%
IE_FXBF 2 283 тг 3 193 тг +910 тг +39,9%

К сожалению, акции некоторых компаний оказались в минусе: например, бумаги "Эйр Астана" (AIRA) потеряли 290 тенге стоимости, а цена "КазТрансОйл" (KZTO) снизилась на 40,7 тенге.

Почти не изменились за 2024 год бумаги компаний KEGOC (KGOC) и "Народного банка Казахстана" (HSBK): плюс 46 тенге и 88 тенге соответственно.

Другими словами, инвестиции в отечественные компании через IE_FXBF ETF, отслеживающий индекс KASE, могли принести 39,6% доходности в тенговом выражении без учета инвестиций. А в долларовом выражении этот показатель составил бы около 23%.

При этом вложения в отдельные компании из списка индекса могли оказаться как убыточными, так и крайне выгодными в зависимости от ценной бумаги.

Ранее мы рассказывали, что золото бьет рекорды стоимости в 2024 году. Но оно не всегда росло в цене, поэтому нужно учитывать риски – иногда подобное вложение может оказаться убыточным.

Также ранее аналитики рассказали, что доходность жилья оказалась значительно ниже вложений в ценные бумаги. А квадратные метры обесценивались в долларовом выражении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2206568-skolko-mozhno-bylo-zarabotat-vkladyvaya-dengi-v-kazahstanskie-kompanii-v-2024-godu/

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