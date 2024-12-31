Сколько можно было заработать, вкладывая деньги в казахстанские компании в 2024 году

Казахстанцы могут вкладывать деньги в акции отечественных компаний и получать доход за счет их роста. А уходящий год мог оказаться достаточно прибыльным даже с учетом курса доллара, сообщает NUR.KZ.
- Индекс KASE, отслеживающий стоимость акций 10 крупнейших казахстанских публичных компаний, вырос на 32,9% за 2024 год.
- Инвестиции в биржевой фонд IE_FXBF ETF, отражающий движение индекса KASE, могли принести доходность 39,6% в тенге или около 23% в долларах.
- Наибольший рост в процентном выражении показали акции "Банка ЦентрКредит" (124,2%), Kcell (72,4%) и "Народного банка Казахстана" (54%), в то время как акции некоторых компаний, например "Эйр Астана" и "КазТрансОйл", оказались в минусе.
|Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.
Банковские депозиты являются одними из самых популярных способов накопления денег и их сбережения от инфляции. Однако есть и другие инструменты, которые могут оказаться более привлекательными, хотя вместе с ростом их доходности увеличивается и фактор риска.
К таким решениям относятся акции – долевые ценные бумаги, покупка которых дает казахстанцам право владения определенной долей компании (соразмерно доле акций) и получения дивидендов.
Чтобы узнать, сколько доходности принесли бы такие вложения, посмотрим на динамику индекса KASE – он отслеживает стоимость акций 10 крупнейших казахстанских публичных компаний.
Результаты фондового рынка РК
Согласно данным биржи KASE, на начало торгов 3 января 2024 года одноименный индекс находился на уровне 4 187,38 пункта. А уже на момент закрытия торгов 30 декабря его значение достигло 5 562,63 пункта – то есть общий рост составил 32,9%.
Чтобы вложить деньги в инвестпортфель с такой же структурой, как и данный индекс, можно приобрести биржевой фонд (ETF) под названием IE_FXBF – эта ценная бумага отслеживает движение индекса KASE.
На начало торгов 3 января 2024 года IE_FXBF ETF оценивался в 2 283 тенге. А по итогам торгов 30 декабря он достиг 3 193 тенге, что означает рост на 39,6% за год.
Соответственно, если бы казахстанцы вложили деньги в данный биржевой фонд в 2024 году, то доходность их инвестиций составила бы 39,6% (без учета дивидендов).
И даже с ростом курса доллара США за уходящий год на примерно 16,6% вложения казахстанцев в акции из индекса KASE оказались бы защищены от инфляции – доходность сохраняется на уровне 23%.
В то же время отдельные вложения в некоторые ценные бумаги могли дать отрицательный результат за тот же период.
Какие акции стали наиболее выгодными
Наиболее высокий рост в тенговом выражении среди компаний из индекса KASE в 2024 году показали:
- НК "Казатомпром" (тикер на бирже – KZTK) – акции выросли на 10 320 тенге;
- Kaspi.kz (KSPI) – стоимость выросла на 9 770 тенге;
- НК "КазМунайГаз" (KZMG) – плюс 3 130 тенге за год.
Но если посмотреть на рост стоимости акций в процентном выражении, то лидерами по итогам 30 декабря к 3 января окажутся:
- "Банк ЦентрКредит" (CCBN) – плюс 124,2% к стоимости одной акции за год;
- Kcell (KCEL) – стоимость акций выросла на 72,4% с 1 января по 30 декабря;
- "Народный банк Казахстана" (HSBK) – прирост на 54% в 2024 году.
|Стоимость компаний из индекса KASE
|Компания
|Стоимость
03.01.24 / 30.12.24
|Динамика
(за 2024 год)
|Эйр Астана
|1 110 тг
|820 тг
|-290 тг
|-26,1%
|Банк ЦентрКредит
|977,1 тг
|2 190,9 тг
|+1 213,8 тг
|+124,2%
|Народный Банк Казахстана
|163,6 тг
|252 тг
|+88 тг
|+54,0%
|Kcell
|1 955 тг
|3 370 тг
|+1 415 тг
|+72,4%
|KEGOC
|1 482 тг
|1 528 тг
|+46 тг
|+3,1%
|НК "КазМунайГаз"
|11 480 тг
|14 610 тг
|+3 130 тг
|+27,3%
|Kaspi.kz
|45 600 тг
|54 677 тг
|+9 077 тг
|+19,9%
|НАК "Казатомпром"
|18 454 тг
|20 330 тг
|+1 876 тг
|+10,2%
|Казахтелеком
|33 330 тг
|43 650 тг
|+10 320 тг
|+31,0%
|КазТрансОйл
|864,5 тг
|823,8 тг
|-40,7 тг
|-4,7%
|IE_FXBF
|2 283 тг
|3 193 тг
|+910 тг
|+39,9%
К сожалению, акции некоторых компаний оказались в минусе: например, бумаги "Эйр Астана" (AIRA) потеряли 290 тенге стоимости, а цена "КазТрансОйл" (KZTO) снизилась на 40,7 тенге.
Почти не изменились за 2024 год бумаги компаний KEGOC (KGOC) и "Народного банка Казахстана" (HSBK): плюс 46 тенге и 88 тенге соответственно.
Другими словами, инвестиции в отечественные компании через IE_FXBF ETF, отслеживающий индекс KASE, могли принести 39,6% доходности в тенговом выражении без учета инвестиций. А в долларовом выражении этот показатель составил бы около 23%.
При этом вложения в отдельные компании из списка индекса могли оказаться как убыточными, так и крайне выгодными в зависимости от ценной бумаги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2206568-skolko-mozhno-bylo-zarabotat-vkladyvaya-dengi-v-kazahstanskie-kompanii-v-2024-godu/