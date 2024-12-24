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Доллар подешевел на 7 тенге в Казахстане

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Доллары и тенге на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар резко подешевел в Казахстане - свидетельствуют данные Казахстанской фондовой биржи, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

Средневзвешенный курс составил 515,89 тенге, снизившись на 7,47 тенге с момента последней сессии.

На странице обменного курса на NUR.KZ указано, что покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

  • в Астане: покупка – 511,5-512 тенге, продажа – 518-518,5 тенге;
  • в Алматы: покупка – 511,5-519,5 тенге, продажа – 518 -525,5 тенге.

По данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 510-522,2 тенге, продажа – 520-526,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 514-522 тенге, продажа – 518-525 тенге.

До этого мы писали, что ожидания экспертов Ассоциации финансистов Казахстана в отношении курса нацвалюты ухудшились на фоне ослабления тенге в ноябре: через месяц курс прогнозируется на отметке 524,1 тенге за доллар.

Отмечается, что тенденции к укреплению тенге не прогнозируется и на горизонте 12 месяцев: рост доллара против нацвалюты может составить 6% от текущего значения, до 545,2 тенге за доллар.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2204256-dollar-podeshevel-na-7-tenge-v-kazahstane/

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