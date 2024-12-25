Курсы криптовалют к доллару на 25 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $3,749.12. Сегодня актив торгуется на уровне $97,196.03484248*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 декабря 2024 года составляет $0.25549848*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $73.46. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,459.76393075*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.028. На данный момент актив торгуется на уровне $0.52919206*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 25 декабря 2024 года составляет $1.0015155*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.55. Актив торгуется на уровне $108.24463993*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.18. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.68899438*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0271. Криптовалюта сегодня стоит $2.29696183*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.01035. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33126139*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.