Курсы криптовалют к доллару на 24 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,356.78. Сегодня актив торгуется на уровне $94,360.47154902*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 декабря 2024 года составляет $0.24981813*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $90.24. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,352.0319232*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0182. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48178969*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 24 декабря 2024 года составляет $1.0014865*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.07. Актив торгуется на уровне $103.42414894*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.85. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.7587018*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0551. Криптовалюта сегодня стоит $2.20462693*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00604. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31596797*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2204028-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-dekabrya-2024-goda/