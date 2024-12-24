Курсы криптовалют к доллару на 24 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,356.78. Сегодня актив торгуется на уровне $94,360.47154902*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 декабря 2024 года составляет $0.24981813*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $90.24. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,352.0319232*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0182. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48178969*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 24 декабря 2024 года составляет $1.0014865*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.07. Актив торгуется на уровне $103.42414894*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.85. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.7587018*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0551. Криптовалюта сегодня стоит $2.20462693*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00604. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31596797*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.