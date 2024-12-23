Курсы криптовалют к доллару на 23 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $316.42. Сегодня актив торгуется на уровне $95,564.91071802*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0046 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 декабря 2024 года составляет $0.24544044*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $10.29. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,308.82242828*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0229. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47504333*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0006. Курс TUSD 23 декабря 2024 года составляет $1.00141007*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $5.31. Актив торгуется на уровне $100.84068613*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.89. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.08718039*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0044. Криптовалюта сегодня стоит $2.21410921*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00681. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31425191*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.