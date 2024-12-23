Курсы криптовалют к доллару на 23 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $316.42. Сегодня актив торгуется на уровне $95,564.91071802*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0046 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 декабря 2024 года составляет $0.24544044*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $10.29. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,308.82242828*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0229. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47504333*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0006. Курс TUSD 23 декабря 2024 года составляет $1.00141007*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $5.31. Актив торгуется на уровне $100.84068613*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.89. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.08718039*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0044. Криптовалюта сегодня стоит $2.21410921*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00681. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31425191*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2203506-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-23-dekabrya-2024-goda/