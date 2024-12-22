Курсы криптовалют к доллару на 22 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,456.00. Сегодня актив торгуется на уровне $97,728.96766847*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0058 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 декабря 2024 года составляет $0.24691755*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $169.07. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,408.21001336*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0446. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48642868*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0008. Курс TUSD 22 декабря 2024 года составляет $1.00159403*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $5.31. Актив торгуется на уровне $101.57999923*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.99. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.8309667*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.1021. Криптовалюта сегодня стоит $2.27068403*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01827. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32914313*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.