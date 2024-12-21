Курсы криптовалют к доллару на 21 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $211.86. Сегодня актив торгуется на уровне $95,642.10931455*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0028 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 декабря 2024 года составляет $0.24049804*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $86.07. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,311.9771565*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0091. На данный момент актив торгуется на уровне $0.46557829*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 21 декабря 2024 года составляет $1.00260271*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.54. Актив торгуется на уровне $95.14774532*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.57. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.72297628*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0001. Криптовалюта сегодня стоит $2.16528199*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00842. На данный момент актив торгуется на уровне $0.297612*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.