Курсы криптовалют к доллару на 20 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $3,321.34. Сегодня актив торгуется на уровне $98,898.59271456*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0097 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 декабря 2024 года составляет $0.25501368*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $258.24. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,494.81738659*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0257. На данный момент актив торгуется на уровне $0.49536661*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 20 декабря 2024 года составляет $1.0022698*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $6.74. Актив торгуется на уровне $102.65412722*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.27. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.7754336*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0329. Криптовалюта сегодня стоит $2.29654324*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.04015. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32516296*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2202656-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-20-dekabrya-2024-goda/