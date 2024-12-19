Курсы криптовалют к доллару на 19 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $3,118.09. Сегодня актив торгуется на уровне $102,297.34332893*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0101 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 декабря 2024 года составляет $0.2642813*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $184.55. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,733.87857025*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0397. На данный момент актив торгуется на уровне $0.53913924*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.001. Курс TUSD 19 декабря 2024 года составляет $1.00265954*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $14.13. Актив торгуется на уровне $113.20382446*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.33. Актуальная стоимость криптовалюты – $30.22623155*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.1625. Криптовалюта сегодня стоит $2.40252916*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.02419. На данный момент актив торгуется на уровне $0.36764293*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.