Курсы криптовалют к доллару на 16 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,293.71. Сегодня актив торгуется на уровне $103,987.55737178*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0011 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 декабря 2024 года составляет $0.28308322*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $56.65. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,931.66539468*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0084. На данный момент актив торгуется на уровне $0.62497947*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0005. Курс TUSD 16 декабря 2024 года составляет $1.00538856*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.27. Актив торгуется на уровне $119.4756663*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.28. Актуальная стоимость криптовалюты – $33.53599657*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0371. Криптовалюта сегодня стоит $2.42014702*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00552. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40381331*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.