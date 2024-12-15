Курсы криптовалют к доллару на 15 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $676.46. Сегодня актив торгуется на уровне $101,599.82132422*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0127 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 декабря 2024 года составляет $0.28544482*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $18.91. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,877.29343886*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0251. На данный момент актив торгуется на уровне $0.6135792*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 15 декабря 2024 года составляет $1.00449029*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.76. Актив торгуется на уровне $119.34231791*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.35. Актуальная стоимость криптовалюты – $32.83683231*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0335. Криптовалюта сегодня стоит $2.43022902*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01027. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39774775*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.