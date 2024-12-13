Курсы криптовалют к доллару на 13 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $683.67. Сегодня актив торгуется на уровне $100,718.53532908*.

Криптовалюта Tronix сегодня осталась на прежнем уровне по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 декабря 2024 года составляет $0.29934108*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $7.43. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,921.81654963*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0357. На данный момент актив торгуется на уровне $0.65398094*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0135. Курс TUSD 13 декабря 2024 года составляет $1.01326955*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.59. Актив торгуется на уровне $121.04861352*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.01. Актуальная стоимость криптовалюты – $34.31644843*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.133. Криптовалюта сегодня стоит $2.39528044*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00933. На данный момент актив торгуется на уровне $0.41165084*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.