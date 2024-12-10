Курсы криптовалют к доллару на 10 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,388.01. Сегодня актив торгуется на уровне $97,578.77704987*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0515 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 декабря 2024 года составляет $0.27610985*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $232.82. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,761.48024348*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.1335. На данный момент актив торгуется на уровне $0.62441425*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0112. Курс TUSD 10 декабря 2024 года составляет $1.01924284*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $19.06. Актив торгуется на уровне $114.04313235*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $4.96. Актуальная стоимость криптовалюты – $32.28209048*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.3136. Криптовалюта сегодня стоит $2.27210005*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.04965. На данный момент актив торгуется на уровне $0.42106939*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.