Курсы криптовалют к доллару на 9 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $335.87. Сегодня актив торгуется на уровне $99,720.77994821*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0101 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 декабря 2024 года составляет $0.3135551*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $37.80. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,969.06119206*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0212. На данный момент актив торгуется на уровне $0.73374937*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0016. Курс TUSD 9 декабря 2024 года составляет $1.0266427*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.21. Актив торгуется на уровне $132.43056807*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.76. Актуальная стоимость криптовалюты – $36.35138458*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0953. Криптовалюта сегодня стоит $2.54415996*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.02084. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45927984*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2197901-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-9-dekabrya-2024-goda/