Курсы криптовалют к доллару на 9 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $335.87. Сегодня актив торгуется на уровне $99,720.77994821*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0101 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 декабря 2024 года составляет $0.3135551*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $37.80. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,969.06119206*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0212. На данный момент актив торгуется на уровне $0.73374937*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0016. Курс TUSD 9 декабря 2024 года составляет $1.0266427*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.21. Актив торгуется на уровне $132.43056807*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.76. Актуальная стоимость криптовалюты – $36.35138458*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0953. Криптовалюта сегодня стоит $2.54415996*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.02084. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45927984*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.