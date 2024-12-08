Курсы криптовалют к доллару на 8 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $260.10. Сегодня актив торгуется на уровне $99,660.44986034*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0094 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 декабря 2024 года составляет $0.32361043*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $16.35. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,995.72586625*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0255. На данный момент актив торгуется на уровне $0.75471922*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0174. Курс TUSD 8 декабря 2024 года составляет $1.02203484*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.17. Актив торгуется на уровне $135.38062103*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.97. Актуальная стоимость криптовалюты – $37.3006851*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.152. Криптовалюта сегодня стоит $2.51285679*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.04055. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45641249*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2197605-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-8-dekabrya-2024-goda/