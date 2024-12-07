Курсы криптовалют к доллару на 7 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,637.72. Сегодня актив торгуется на уровне $99,441.8659432*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0029 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 декабря 2024 года составляет $0.32086171*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $90.67. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,968.44668294*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0077. На данный момент актив торгуется на уровне $0.75584416*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0073. Курс TUSD 7 декабря 2024 года составляет $1.00969941*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.93. Актив торгуется на уровне $134.46012254*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $37.59887957*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0779. Криптовалюта сегодня стоит $2.36439801*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00236. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43260908*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.