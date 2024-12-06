Курсы криптовалют к доллару на 6 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $5,478.92. Сегодня актив торгуется на уровне $99,805.79556242*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0038 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 декабря 2024 года составляет $0.32902262*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $47.55. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,866.42583923*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0234. На данный момент актив торгуется на уровне $0.76883429*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.001. Курс TUSD 6 декабря 2024 года составляет $1.00657606*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $10.15. Актив торгуется на уровне $137.87191217*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $36.45013017*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.049. Криптовалюта сегодня стоит $2.34972222*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.02514. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4402364*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2196977-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-dekabrya-2024-goda/