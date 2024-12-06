Курсы криптовалют к доллару на 6 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $5,478.92. Сегодня актив торгуется на уровне $99,805.79556242*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0038 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 декабря 2024 года составляет $0.32902262*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $47.55. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,866.42583923*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0234. На данный момент актив торгуется на уровне $0.76883429*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.001. Курс TUSD 6 декабря 2024 года составляет $1.00657606*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $10.15. Актив торгуется на уровне $137.87191217*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $36.45013017*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.049. Криптовалюта сегодня стоит $2.34972222*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.02514. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4402364*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.