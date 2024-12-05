Курсы криптовалют к доллару на 5 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $7,330.38. Сегодня актив торгуется на уровне $98,954.82849943*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0776 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 декабря 2024 года составляет $0.35089951*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $185.77. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,792.97803227*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0455. На данный момент актив торгуется на уровне $0.78126978*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 5 декабря 2024 года составляет $1.00475342*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.67. Актив торгуется на уровне $129.29331886*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.07. Актуальная стоимость криптовалюты – $37.09902927*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.2844. Криптовалюта сегодня стоит $2.41941546*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.04495. На данный момент актив торгуется на уровне $0.42542148*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2196437-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-5-dekabrya-2024-goda/