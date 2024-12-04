Курсы криптовалют к доллару на 4 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $88.14. Сегодня актив торгуется на уровне $95,300.55174166*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.1708 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 декабря 2024 года составляет $0.31473194*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $25.00. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,607.99770383*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.68883374*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0029. Курс TUSD 4 декабря 2024 года составляет $1.00285545*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.69. Актив торгуется на уровне $129.35250076*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.49. Актуальная стоимость криптовалюты – $33.88736954*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.1425. Криптовалюта сегодня стоит $2.57187134*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00772. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40937396*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2195891-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-4-dekabrya-2024-goda/