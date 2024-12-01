Курсы криптовалют к доллару на 1 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $171.77. Сегодня актив торгуется на уровне $96,578.98965458*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 декабря 2024 года составляет $0.20489003*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $49.76. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,688.78860927*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0001. На данный момент актив торгуется на уровне $0.64429781*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0005. Курс TUSD 1 декабря 2024 года составляет $1.00145367*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.31. Актив торгуется на уровне $101.94466872*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.92. Актуальная стоимость криптовалюты – $32.86053586*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0392. Криптовалюта сегодня стоит $1.89416343*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00712. На данный момент актив торгуется на уровне $0.42645812*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2194707-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-dekabrya-2024-goda/