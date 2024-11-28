Курсы криптовалют к доллару на 28 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $3,165.96. Сегодня актив торгуется на уровне $95,198.50117948*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0041 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 ноября 2024 года составляет $0.20030476*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $202.41. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,544.32497959*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0206. На данный момент актив торгуется на уровне $0.59975852*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0012. Курс TUSD 28 ноября 2024 года составляет $1.00219613*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.65. Актив торгуется на уровне $96.33423462*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $2.56. Актуальная стоимость криптовалюты – $30.87969228*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.102. Криптовалюта сегодня стоит $1.45577889*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.02024. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40134204*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.