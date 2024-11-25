Курсы криптовалют к доллару на 25 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $308.26. Сегодня актив торгуется на уровне $97,165.9173824*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0063 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 ноября 2024 года составляет $0.20707474*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $47.48. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,344.52869713*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0327. На данный момент актив торгуется на уровне $0.67289459*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 25 ноября 2024 года составляет $0.99864794*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.74. Актив торгуется на уровне $96.1241003*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.47. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.40791914*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0223. Криптовалюта сегодня стоит $1.38406626*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01575. На данный момент актив торгуется на уровне $0.41843806*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.