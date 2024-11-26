Курсы криптовалют к доллару на 26 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $3,527.02. Сегодня актив торгуется на уровне $95,637.85756326*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0094 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 ноября 2024 года составляет $0.20179572*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $54.56. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,454.54236028*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0958. На данный момент актив торгуется на уровне $0.66510893*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0016. Курс TUSD 26 ноября 2024 года составляет $0.99894067*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.44. Актив торгуется на уровне $95.48520025*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.02. Актуальная стоимость криптовалюты – $30.67374893*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0032. Криптовалюта сегодня стоит $1.45601422*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01582. На данный момент актив торгуется на уровне $0.41018243*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.