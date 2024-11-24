Курсы криптовалют к доллару на 24 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $407.63. Сегодня актив торгуется на уровне $98,135.35490093*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0072 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 ноября 2024 года составляет $0.21466671*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $59.79. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,411.59577541*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.221. На данный момент актив торгуется на уровне $0.55055872*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0008. Курс TUSD 24 ноября 2024 года составляет $0.99931772*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.83. Актив торгуется на уровне $101.45069471*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $30.06496675*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0637. Криптовалюта сегодня стоит $1.5077516*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01888. На данный момент актив торгуется на уровне $0.44804854*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2191641-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-noyabrya-2024-goda/