Курсы криптовалют к доллару на 24 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $407.63. Сегодня актив торгуется на уровне $98,135.35490093*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0072 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 ноября 2024 года составляет $0.21466671*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $59.79. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,411.59577541*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.221. На данный момент актив торгуется на уровне $0.55055872*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0008. Курс TUSD 24 ноября 2024 года составляет $0.99931772*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.83. Актив торгуется на уровне $101.45069471*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $30.06496675*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0637. Криптовалюта сегодня стоит $1.5077516*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01888. На данный момент актив торгуется на уровне $0.44804854*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.