Доллар резко подорожал на бирже перед выходными

Резкое подорожание доллара наблюдается в ходе дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже сегодня, 22 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 498,34 тенге, повысившись на 3,36 тенге с момента последней сессии.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня на 22 ноября осуществляется по следующему курсу:

в Астане : покупка - 496 тенге, продажа - 502 тенге;

: покупка - 496 тенге, продажа - 502 тенге; в Алматы: покупка - 496-499,3 тенге, продажа - 501-502 тенге.

По информации Kurs.kz, доллары в обменных пунктах продаются по следующему курсу:

в Астане : покупка - 497 тенге, продажа - 502 тенге;

: покупка - 497 тенге, продажа - 502 тенге; в Алматы: покупка - 495,9-499,8 тенге, продажа - 500-502 тенге.

Напомним, что сегодня днем курс доллара вновь перевалил за 500 тенге в казахстанских обменниках.

Отметку в 500 тенге "американец" преодолел в понедельник, 18 ноября.

Стоит отметить, что бывший глава МНЭ Алибек Куантыров прокомментировал подорожание доллара. Он заявил, что ситуация временная - казахстанская валюта, по его словам, все еще стабильна.