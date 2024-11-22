Доллар резко подорожал на бирже перед выходными

Резкое подорожание доллара наблюдается в ходе дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже сегодня, 22 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт KASE.
Средневзвешенный курс доллара составил 498,34 тенге, повысившись на 3,36 тенге с момента последней сессии.
Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня на 22 ноября осуществляется по следующему курсу:
- в Астане: покупка - 496 тенге, продажа - 502 тенге;
- в Алматы: покупка - 496-499,3 тенге, продажа - 501-502 тенге.
По информации Kurs.kz, доллары в обменных пунктах продаются по следующему курсу:
- в Астане: покупка - 497 тенге, продажа - 502 тенге;
- в Алматы: покупка - 495,9-499,8 тенге, продажа - 500-502 тенге.
Напомним, что сегодня днем курс доллара вновь перевалил за 500 тенге в казахстанских обменниках.
Отметку в 500 тенге "американец" преодолел в понедельник, 18 ноября.
Стоит отметить, что бывший глава МНЭ Алибек Куантыров прокомментировал подорожание доллара. Он заявил, что ситуация временная - казахстанская валюта, по его словам, все еще стабильна.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2191287-dollar-rezko-podorozhal-v-kazahstane-pered-vyhodnymi/