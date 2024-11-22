Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Доллар резко подорожал на бирже перед выходными

Опубликовано:

Долларовая банкнота
Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Резкое подорожание доллара наблюдается в ходе дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже сегодня, 22 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 498,34 тенге, повысившись на 3,36 тенге с момента последней сессии.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня на 22 ноября осуществляется по следующему курсу:

  • в Астане: покупка - 496 тенге, продажа - 502 тенге;
  • в Алматы: покупка - 496-499,3 тенге, продажа - 501-502 тенге.

По информации Kurs.kz, доллары в обменных пунктах продаются по следующему курсу:

  • в Астане: покупка - 497 тенге, продажа - 502 тенге;
  • в Алматы: покупка - 495,9-499,8 тенге, продажа - 500-502 тенге.

Напомним, что сегодня днем курс доллара вновь перевалил за 500 тенге в казахстанских обменниках.

Отметку в 500 тенге "американец" преодолел в понедельник, 18 ноября.

Стоит отметить, что бывший глава МНЭ Алибек Куантыров прокомментировал подорожание доллара. Он заявил, что ситуация временная - казахстанская валюта, по его словам, все еще стабильна.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Курс тенге
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2191287-dollar-rezko-podorozhal-v-kazahstane-pered-vyhodnymi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie