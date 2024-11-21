Курсы криптовалют к доллару на 21 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $5,279.95. Сегодня актив торгуется на уровне $94,364.17443762*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 ноября 2024 года составляет $0.19630194*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $28.16. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,094.03174911*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0079. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39872968*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0008. Курс TUSD 21 ноября 2024 года составляет $0.99929247*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.28. Актив торгуется на уровне $84.9602014*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.74. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.685971*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0366. Криптовалюта сегодня стоит $1.10743501*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00073. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38306511*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.