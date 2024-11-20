Доллар немного подешевел в Казахстане

Доллар после резкого подорожания выше 500 тенге немного подешевел – цены на "американца" в пунктах обмена валюты снизились на несколько тенге, передает NUR.KZ.

Так, на 11 часов утра среды, 20 ноября, согласно информации портала Kurs.kz, в обменниках Астаны купить доллары можно в среднем по 499-500 тенге за единицу, а продать – по 494-495 тенге за один доллар.

В Алматы продать доллары в пунктах обмена валюты можно по 494-496,6 тенге за единицу, а покупка доллара обойдется алматинцам в среднем в 496-499 тенге.

В Шымкенте пункты обмена валюта продают доллары по 496,8-498 тенге за единицу, а покупают – по 495-496 тенге за доллар.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня утром 20 ноября осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка – 492 тенге, продажа – 497-498 тенге;

покупка – 492 тенге, продажа – 497-498 тенге; в Алматы: покупка – 492-495,7 тенге, продажа – 497,5-498 тенге.

При этом на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи указано, что вчерашние вечерние торги завершились на отметке 497,18 тенге за доллар. А за месяц американская валюта выросла сразу на 15,43 пункта.

Напомним, сегодня в мажилисе бывший глава МНЭ Алибек Куантыров прокомментировал подорожание доллара. Он заявил, что ситуация временная – казахстанская валюта, по его словам, все еще стабильна.

Между тем независимый аналитик Андрей Чеботарев считает, что тенге будет постоянно слабеть. Ранее он рассказал, чего ждать казахстанцам в связи с ростом курса доллара.

А эксперт и консультант в сфере инвестирования Аман Алимбаев рассказал нашим корреспондентам, в какой валюте лучше хранить сбережения и стоит ли сейчас скупать доллары.