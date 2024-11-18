Курсы криптовалют к доллару на 18 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $80.08. Сегодня актив торгуется на уровне $90,308.48501259*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0072 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 ноября 2024 года составляет $0.19815808*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $22.36. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,103.04679407*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0039. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39945188*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 18 ноября 2024 года составляет $0.99826332*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.51. Актив торгуется на уровне $89.41590858*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.51602136*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.105. Криптовалюта сегодня стоит $1.07709867*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.01898. На данный момент актив торгуется на уровне $0.3639454*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.