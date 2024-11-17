Курсы криптовалют к доллару на 17 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $695.21. Сегодня актив торгуется на уровне $90,751.40763815*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0069 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 ноября 2024 года составляет $0.19779312*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $6.94. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,135.70863359*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.048. На данный момент актив торгуется на уровне $0.42176541*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0011. Курс TUSD 17 ноября 2024 года составляет $0.99714329*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $5.78. Актив торгуется на уровне $91.68478279*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $4.22. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.06036653*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0859. Криптовалюта сегодня стоит $1.09291802*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.02097. На данный момент актив торгуется на уровне $0.36711947*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.