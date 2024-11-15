Курсы криптовалют к доллару на 15 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,654.42. Сегодня актив торгуется на уровне $89,134.1668892*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.002 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 ноября 2024 года составляет $0.17931779*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $210.81. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,129.86592814*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0161. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33058589*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0032. Курс TUSD 15 ноября 2024 года составляет $0.99567032*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.60. Актив торгуется на уровне $81.60515563*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.79. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.12387918*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.1047. Криптовалюта сегодня стоит $0.76386088*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.03402. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38705263*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.