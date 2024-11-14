Курсы криптовалют к доллару на 14 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,912.80. Сегодня актив торгуется на уровне $90,164.50279878*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0003 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 ноября 2024 года составляет $0.17750483*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $46.39. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,212.26310263*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0018. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33883417*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0051. Курс TUSD 14 ноября 2024 года составляет $0.99615556*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $6.90. Актив торгуется на уровне $77.05512137*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.78. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.17647237*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0399. Криптовалюта сегодня стоит $0.68928559*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.02622. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39507771*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.