Курсы криптовалют к доллару на 10 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,565.25. Сегодня актив торгуется на уровне $76,982.64874843*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0023 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 ноября 2024 года составляет $0.16116839*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $204.09. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,077.01150916*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0228. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31771704*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0011. Курс TUSD 10 ноября 2024 года составляет $0.99832446*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.50. Актив торгуется на уровне $73.71621466*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $2.31. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.44433901*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0292. Криптовалюта сегодня стоит $0.55857318*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.03039. На данный момент актив торгуется на уровне $0.21459872*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.